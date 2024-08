Ritrovato un ordigno bellico sulla spiaggia di Villafranca Tirrena. A segnalare la presenza dell'arnese semicoperto dalla sabbia sono stati alcuni bagnanti che si trovavano a ridosso della riva ed hanno quindi avvisato le forze dell'ordine. L'area è stata immediatamente circoscritta dal nastro da parte dei carabinieri. Allertato anche il personale dell'ufficio tecnico manutentivo del Comune, di supporto alle operazioni logistiche richieste in questi casi. Sul posto è presente pure il sindaco Giuseppe Cavallaro. Si attende che l'ordigno venga adesso rimosso dagli artificieri di polizia e nel frattempo parte dell'area di spiaggia rimarrà quindi delimitata dalle transenne e non fruibile per motivi di sicurezza. Si tratta presumibilmente di una bomba mortaio.