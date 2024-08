Tutela del mare e della biodiversità: avviato il progetto "Salina Isola Blu"

E’ stato avviato a Salina il progetto «Salina Isola Blu», un’iniziativa delle associazioni locali Nesos, Kurma e Condotta Isole Slow, sostenuta dalle fondazioni Blue Marine Foundation e Sicily Environment Fund, per coinvolgere la comunità locale e i visitatori nel processo di istituzione dell’Area Marina Protetta di Salina, attraverso un programma di informazione e sensibilizzazione sulla tutela del mare.

Nesos faciliterà gli incontri con le amministrazioni comunali e i portatori di interesse sulle opportunità offerte dall’AMP in materia di gestione e con le comunità locali per informare sull'importanza della protezione del mare. Il coinvolgimento attivo sarà indispensabile per la rete di monitoraggio dei nidi e dei tentativi di deposizione della tartaruga marina Caretta

caretta. La Condotta Isole Slow ha avviato una rete di pescatori e ristoratori, quali custodi della biodiversità marina, che propongono il pescato locale fornito dall’Associazione Pesca Responsabile, includendo eventi gastronomici sul consumo responsabile del pescato. Kurma guiderà un programma di snorkeling per gli studenti delle scuole medie, che esploreranno la biodiversità marina dell’isola e dell’AMP di Capo Milazzo. Una campagna informativa metterà in luce habitat e specie più rilevanti del mare di Salina ma anche opportunità e benefici delle AMP.