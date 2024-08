Taormina e Castelmola in sinergia per fronteggiare l’emergenza idrica

Se a Messina divampano le polemiche sul “triangolo” Siciliacque-Amam-Taormina, nella Perla si cercano nuove collaborazioni per aumentare l’approvvigionamento idrico. Il sindaco Cateno De Luca, considerata l’attualità dell’emergenza, ha avanzato una proposta di collaborazione al collega di Castelmola, Orlando Russo, per realizzare un piano operativo che preveda l’attuazione di un cronoprogramma con un eventuale piano di spesa e la stipula di una convenzione. Ieri Russo ha risposto a stretto giro «condividendo la necessità di una collaborazione in grado di porre rimedio alla problematica della carenza di fornitura idrica, tenuto conto che le proiezioni per il futuro tendono a rappresentare un quadro sempre più allarmante» e «accogliendo con favore la proposta di collaborazione volta ad individuare risorse per rendere autonome le forniture idriche nei nostri territori».