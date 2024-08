Spadafora, cimitero pulito da volontari e consiglieri

Il gruppo di maggioranza “Rinasce Spadafora”, espressione dell'amministrazione Pistone, mantiene l'impegno e gli obiettivi sostenuti in passato, concretizzando quindi le attività programmate. Nei giorni scorsi, a supporto del personale addetto, sono state eseguite le operazioni di pulizia del cimitero monumentale di Spadafora.

«Abbiamo inteso dare una mano in un momento in cui siamo stati impegnati su più fronti a livello logistico, con la realizzazione delle varie feste e iniziative – dichiara il sindaco Lillo Pistone – Vista la sacralità che abbiamo sempre riconosciuto al cimitero, abbiamo offerto il nostro sostegno per snellire i tempi di lavorazione. Bisogna remare tutti nella stessa direzione – rimarca ancora il primo cittadino – Non ci preoccupa il fatto che non abbiamo abbastanza risorse economiche per dare tutto in appalto e garantiamo il nostro contributo. Grazie a tutti i volontari – aggiunge il sindaco – che hanno consentito in due giorni di dare un volto nuovo e più consono alla memoria dei nostri defunti.