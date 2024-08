Milazzo, operazione “Spiagge sicure”: controlli su rifiuti, docce e parcheggi

Prende il via nel week-end il progetto “Spiagge Sicure 2024” promosso dal Comune e dalla Prefettura per assicurare maggiori controlli sul litorale e sull’arenile e garantire il corretto rispetto delle norme sull’uso delle docce e il conferimento dei rifiuti. Una attività che sarà svolta dalla polizia locale anche con un servizio a piedi lungo la spiaggia. Il controllo – ha spiegato il comandante Giacomo Villari – interesserà tutto il litorale e ovviamente, in ragione anche dell’elevata affluenza di cittadini e turisti nella riviera di ponente, ed in particolare del Tono, porterà anche alla intensificazione dei controlli finalizzati a prevenire ed evitare la sosta selvaggia ai fini della sicurezza viabile e dell’incolumità pubblica in generale.

Per svolgere tale attività che riguarderà anche l’ambulantato selvaggio, il Comune ha ricevuto dalla Prefettura un contributo straordinario di 30 mila euro grazie al Fondo per la Sicurezza urbana che ha permesso anche l’assunzione di personale a tempo determinato, prestazioni di lavoro straordinario e l’acquisto di mezzi e attrezzature necessarie.