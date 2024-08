Letojanni, sdraio e ombrelloni lasciati in spiaggia per occupare il posto: capitaneria e polizia locale li sequestrano

Alle prime luci dell’alba di oggi, personale della Guardia Costiera di Giardini-Naxos congiuntamente al personale del Comando della Polizia Municipale di Letojanni ha portato a termine una vasta operazione finalizzata al sequestro di attrezzature varie quali ombrelloni, sedie e lettini.

Nello specifico nel corso dell’attività odierna il personale intervenuto sui luoghi ha costatato come una porzione di spiaggia libera di circa 1.500 mq fosse stata occupata con il posizionamento di attrezzature varie, alcune assicurate con catene e lucchetti, per un totale di 85 sdraio e 134 ombrelloni.

Tale attrezzatura veniva posizionata, da determinati soggetti, nella pubblica spiaggia per lunghi periodi allo scopo di assicurare sempre un posto in prima fila nei pressi della battigia e sottraendo così la fruizione di un bene – il demanio marittimo - qual è la spiaggia al pubblico uso.

Sono in corso ulteriori indagini per risalire agli autori di tale condotta.