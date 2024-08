La diffida dell’artista Alex Caminiti, il Comune di Messina annuncia di adempiere

“A seguito della diffida al Comune di Messina da noi presentata nell’interesse del maestro Alex Caminiti, autore dell’opera posizionata nella rotonda della via don Blasco, prendiamo atto che in data odierna il Comune di Messina, dipartimento Servizi tecnici, ha comunicato che il direttore dei lavori ha già dato mandato alla ditta appaltatrice di eseguire gli interventi necessari al ripristino della pavimentazione della rotatoria. In attesa, dunque, che gli interventi siano eseguiti rammentiamo di avere anche diffidato l’ente ad eseguire gli interventi di manutenzione del manufatto, per i quali non abbiamo ancora ricevuto alcun riscontro. Per tali ragioni, nell’esprimere apprezzamento per il celere riscontro ricevuto, attendiamo l’avvio degli interventi richiesti”. Lo comunicano in una nota gli avvocati Dafne Musolino e Alessia Giorgianni, legali dell’artista Alessandro Caminiti. Da oltre un anno il maestro Caminiti segnalava che la rotonda che ospita la statua di Messina donata al Comune era in pessime condizioni.