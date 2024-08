Depuratore Capo d'Orlando: aggiudicazione arrivata dopo ben dieci anni

Arriva a Capo d’Orlando il Commissario Nazionale Unico per la Depurazione, on. prof. Fabio Fatuzzo e si sblocca l’iter che dall’anno scorso non ha permesso la consegna dei lavori del nuovo depuratore di Tavola Grande.

Così almeno sembra a sentire il primo cittadino Franco Ingrillì che lo ha incontrato a Palazzo Europa assieme al consulente del commissario ing. Giovanni Saitta ed al responsabile comunale Area Lavori pubblici, arch. Mario Sidoti Migliore. «Nel corso dell’incontro siamo stati informati - dice il sindaco - dell’avvenuta sottoscrizione del contratto d’appalto con l’operatore economico aggiudicatario della gara di affidamento lavori per l’adeguamento dell’impianto di depurazione in località Tavola Grande e rifacimento della condotta sottomarina, il raggruppamento temporaneo Soteco spa (mandataria) – Anese srl (Mandante) – Eurovega Costruzioni srl (Mandante)».

La consegna dei lavori quindi dovrebbe avvenire entro 30 giorni per poi completare l’opera entro i 620 giorni previsti dal contratto. Sono passati quasi 10 anni da quando la prima “pietra” progettuale diede il via ad un percorso che nessuno s’immaginava potesse durare tanto. Prima l’intercettazione del finanziamento che dai primi 2.000.000 di euro lievitò sino ai 12.800.000 euro dell’appalto; poi le tante modifiche progettuali ed infine i cambi alle figure professionali deputate al Servizio Nazionale della Depurazione. Ora pare proprio che ci siamo, la speranza di far sventolare la bandiera blu sul mare di Capo d’Orlando riprende corpo.