De Francesco, Trommino e Naccari: un tris per la SSD Unime che gestisce la Cittadella sportiva universitaria di Messina

Le nomine dei tre componenti del Cda della SSD Unime erano attese per questa settimana. E così la rettrice Giovanna Spatari si presenterà stamattina al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo con il suo tris di nomi, dopo il lavoro della commissione che ha esaminato i curriculum di circa 50 candidati. Una prima scrematura aveva portato il lotto a una ventina di nomi, poi ulteriormente a cinque. Ora la scelta: che è ricaduta su tre figure di assoluto livello. Si tratta di Franco De Francesco, Carmelo Trommino e Sergio Naccari.

Franco De Francesco già direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e commissario della Camera di Commercio, è stato presidente del Circolo del Tennis e della Vela. Anche giornalista sportivo di lungo corso. Probabilmente sarà lui il nuovo presidente. Trommino e Naccari sono già stati protagonisti nella gestione della Cittadella Universitaria dello Sport. Il primo è stato addirittura il direttore di UnimeSport - il centro di spesa dell'Ateneo ai tempi del rettore Tomasello - protagonista della vera apertura alla città del polo sportivo universitario dell'Annunziata che proprio in quel periodo ospitò anche i Campionati nazionali universitari. Un lavoro poi proseguito da Nino Micali col passaggio da UnimeSport al Cus Unime quando Trommino da dirigente universitario è stato nominato prima direttore del Dipartimento Amministrativo “Servizi Didattici e Alta Formazione” e poi direttore del Dipartimento Amministrativo “Affari Generali”. Con Trommino prima e Micali dopo (e anche con la SSD Unime di Silvia Bosurgi) ha lavorato Sergio Naccari, uomo di sport da una vita prima in vasca da pallanotista e poi da allenatore e dirigente. Naccari dal 2006 è stato direttore degli impianti della Cittadella Universitaria sotto UnimeSport, mentra dal 2013 a oggi è stato direttore generale. In pochi conoscono la Cittadella come lui.