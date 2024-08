Rometta, l’obiettivo è una svolta per modernizzare le fognature

Il problema degli sversamenti in spiaggia è diventato sempre più evidente e a segnalarlo sono ultimamente più cittadini.

L'argomento, già più volte al centro della cronaca, desta preoccupazione, e il Comune conferma ancora una volta di correre tempestivamente ai ripari non appena avvengono i guasti, ma di fatto i problemi sono atavici e servono consistenti risorse economiche per rimediare alla rete fognaria non più in stato ottimale. Tornando alle segnalazioni, una cittadina ha segnalato «un problema gravissimo che si presenta ogni 5-6 giorni e che mette a rischio la salute dei bagnanti della zona, in corrispondenza della via Mezzasalma. Sulla spiaggia – spiega – si riversa puntualmente la fogna che a, seconda delle settimane, rimane o stagnata sulla spiaggia o, in caso di pioggia o grande fuoriuscite, si riversa in mare. Spero che l’Asp possa rifare gli esami batteriologici sul tratto di mare interessato. Naturalmente ho già inoltrato la segnalazione alla Capitaneria», fa sapere la cittadina.

Sulla via Mezzasalma, il vicesindaco Pippo Saija precisa che «la ditta che gestisce le manutenzioni è già al lavoro e che il problema è stato da subito monitorato. Inoltre, per ben tre volte al giorno gli operatori avviano il controllo delle pompe di sollevamento (sono nove stazioni a Rometta) e del relativo depuratore). Ecco poi un’altra segnalazione in via Gramsci, dove un cittadino informa che «qui a Rometta, i villeggianti, me compreso, sono fortemente preoccupati per un probabile sversamento di liquami sulla spiaggia in corrispondenza di via Gramsci.