Messina, acqua a giorni alterni: oggi tocca alla Zona B. Entro sabato saranno 14 le autobotti in servizio

La zona B, ieri a secco, è stata rifornita oggi secondo i piani Amam. In calo i reclami da parte dell'utenza dell'area in questione nelle prime ore della giornata. Nelle altre zone della città, non incluse né nella A né nella B, si stanno registrando disagi, come spesso accade da anni. Obiettivo dell'Amministrazione: 14 autobotti in servizio entro sabato. Le chiamate al centralino del Coc vengono ricevute, con dieci centralini fissi, fino alle 20, gli interventi vengono effettuati fino alle 2, secondo tre turni di servizio (8-14, 14-20, 20-2)

ZONA B: in erogazione dal 6 agosto, a giorni alterni

Dettaglio della Zona B (in ordine alfabetico)

Contrada Acqua del Conte, Fondo Sterio, Largo Cortona, Piazza Domenico Crisafulli, Rione Gravitelli, Salita Arcipeschieri, Salita Castellaccio, Salita Rando, Via Acqua Del Conte, Via Adda, Via Adige, Via Anastasio Cocco, Via Andrea Calamech, Via Apuania, Via Arezzo, Via Arno, Via Bivona Bernardi, Via Campolo, Via Carlo Botta, Via Carrai, Via Cavalluccio, Via Chiusi, Via Dama Bianca, Via Degli Amici, Via dei Pericolanti, Via dei Santi Filippo e Giacomo, Via del Bufalo, Via delle Carceri, Via Dina e Clarenza, Via Dione, Via Don Giovanni Minzoni, Via Ducezio, Via Empoli, Via Faustino e Tertullo, Via Felice Bisazza, Via Francesco Todaro, Via Gaetano Merulla, Via Gelone, Via Giacinto, Via Giacomo Alfonso Borelli, Via Giacomo Fiore, Via Giovanni da Procida, Via Giovanni del Maestro, Via Giovanni Pascoli, Via Gonzaga, Via Grattoni, Via Isarco, Via Isonzo, Via Largo Arcipeschieri, Via Lembo, Via Lenzi, Via Leopoldo Nicotra, Via Livorno, Via Lorenzo Maisano, Via Lucca, Via Macello Vecchio, Via Madonna della Mercede, Via Mafalda di Scaletta, Via Malvizzi, Via Marcello Malpighi, Via Mincio, Via Monsignore Bruno Francesco, Via Montepiselli, Via Mura dei Gentili, Via Noviziato Casazza (nel tratto compreso tra bar Noviziato e il n. civico 99A), Via O. Turriano, Via Paolo Suraci, Via Peculio Frumentario, Via Pesaro, Via Pietra e Calcina, Via Pietro Castelli (nel tratto compreso tra incrocio Tommaso Cannizzaro e Chiesa Della Madonna delle Gravidelle), Via Pisa, Via Pistoia, Via Pontedera, Via Reno, Via Rieti, Via Rocca Guelfonia, Via Rocca Portalegni, Via S. Agostino (tratto compreso tra Piazza Crisafulli e Fontana Falconieri), Via S. Sebastiano, Via Saba Malaspina, Via Saccano, Via Sacro Cuore di Gesù, Via Salita della Caperrina, Via Salita Montepiselli, Via San Giovanni Bosco, Via San Paolo, Via Santa Eustochia, Via Santo Stefano, Via Savona, Via Scite, Via Sciva, Via Senigallia, Via Siena, Via Spoleto, Via Stefano Protonotaro, Via Templari, Via Terni, Via Tevere, Via Tommaso Cannizzaro (tra Via Pietro Castelli e Via XXIV Maggio), Via Tommaso di Taxo, Via Vallone Castellaccio, Via Velletri, Via Vignazza, Via Volterra, Via XXIV Maggio (dall'incrocio con Via Tommaso Cannizzaro a Piazza Crisafulli), Viale Italia (tratto compreso tra Via Simone Juvara Martinez fino a Tommaso Cannizzaro), Viale Principe Umberto (nel tratto compreso tra incrocio Via Tommaso Cannizzaro e Via Grattoni), Vico Consolazione, Vico Gonzaga.