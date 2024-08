Roccalumera, Scaletta, Castelmola: roghi, paura e gravi danni. Centinaia di ettari in fumo

Si contano i danni e si verificano i rischi per la tenuta del territorio dopo i violenti incendi che tra sabato e ieri hanno colpito il comprensorio jonico e la valle dell’Alcantara. Roghi dietro i quali si nasconde ancora una volta la mano dell’uomo, con piromani che entrano in azione nelle giornate più calde e di allerta per dare sfogo ai loro istinti distruttori. Il bilancio finale parla di centinaia di ettari di terreno distrutti, tra terreni coltivati e aree ricoperte da macchia mediterranea, ma anche edifici rurali intaccati dalle fiamme e pesantemente danneggiati.

Le fiamme hanno lambito anche i centri abitati, ma fortunatamente le abitazioni sono state risparmiate grazie all’intervento dei soccorsi. La situazione più difficile è stata affrontata a Roccalumera, dove dal pomeriggio sono esplose le fiamme nella frazione Sciglio, raggiungendo le zone a monte dell’abitato fino alle contrade Contrisa, Galluffi, Mirto, Pizzarello e Cillia. Alte lingue di fuoco che hanno avvolto il costone a monte di piazza dei Caduti, sfiorando le abitazioni e facendo temere per l’incolumità dei residenti, riversatisi in strada mentre l’aria diveniva irrespirabile a causa del fumo e del calore.

Per domare le fiamme sono entrate in azione diverse squadre del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco, affiancati da volontari della Protezione civile, Carabinieri e Polizia locale per l’assistenza alla popolazione. Alcune abitazioni sono state evacuate a scopo precauzionale, visto che il fuoco era ormai giunto a ridosso, e le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte, condotte con difficoltà da terra vista l’assenza di mezzi aerei.