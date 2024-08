Milazzo, è morto Antonino Aricò: il 74enne aveva avuto un incidente col suo scooter

È morto Antonino Aricò, il pensionato di 74 anni che era rimasto coinvolto in un incidente stradale, domenica 14 luglio, nella cortina del porto. L’uomo stava percorrendo il tratto interno, quello dove sorge il Terminal degli aliscafi, con il proprio ciclomotore, quando è stato centrato dallo sportello della vettura di un’auto in sosta che sarebbe stato aperto in maniera improvvisa da un turista. È stato sbalzato a terra battendo la testa sull’asfalto. Immediati i soccorsi con l’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al settantaquattrenne, chiedendo però il trasferimento urgente al Papardo vista la gravità delle condizioni. E nel presidio messinese Aricò è giunto in prognosi riservata. Quasi tre settimane di ricovero con un quadro clinico complesso, che sarebbe andato sempre peggiorando fino a quando ieri l’altro il suo cuore si è fermato per sempre tra la disperazione della moglie e della figlia che sino all’ultimo hanno sperato nel miracolo.