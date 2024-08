Messina, iniziate ad Alì Terme le selezioni del concorso nazionale "Una ragazza per il cinema"

Sono iniziate venerdì scorso, sul Lungomare di Alì Terme, le Selezioni Regionali del Concorso Nazionale “Una Ragazza per il Cinema”. Il consueto appuntamento estivo con la bellezza, la moda e lo spettacolo è stato come sempre organizzato dall’Agenzia Karamella del patron Giovanni Grasso. La serata è stata presentata dallo speaker radiofonico e cantante Natale Munaò e da Federica Gulino , makeup artist e direttrice della Diadeah Academy. Allo spettacolo, seguito dal pubblico delle grandi occasioni, erano presenti il sindaco di Alì Terme, Tommaso Micalizzi , e l’assessora al Turismo, Rita Cicala. In gara ventuno giovani promesse messinesi, selezionate nei precedenti appuntamenti che si sono svolti nella città dello Stretto: Gaia Seminara, Claudia Micalizzi, Sofia Laudini, Kirsten Sac Sac, Eliana Consolo, Valentina Romano, Noemi Giuliano, Denise Metauro, Elettra Cannarella De Natale, Sirya Marano, Alessia Cardile, Giada Scaringi, Martina Danaro, Victoria Bombaci, Sabrina Amenta, Ilary Ferrante, Caterina Milo, Angelica Rossi, Melissa Natalia Bonadio, Giulia Raffa, Giusy Centi. Le fasce assegnate hanno premiato come prima classificata Caterina Milo , 16 anni, di Messina; seconda classificata Sabrina Amenta, 16 anni, di Messina; terza classificata Melissa Natalia Bonadio , 19 anni, di Messina; quarta classificata Sirya Marano , 22 anni, di Messina.

L’evento è stato un vero e proprio show, ricco di artisti di alto livello, che si sono alternati alle sfilate delle concorrenti, che hanno indossato gli splendidi e originali abiti della stilista Giovanna Giusto.

Grande successo per gli ospiti, scelti da Giovanni Grasso, per garantire momenti di intrattenimento di vario genere. Emozioni sono state regalate dalla talentuosa violinista messinese Luisa Grasso, da diversi anni componente dell’Orchestra del Festival di Sanremo, oltre ad aver suonato in concerti di grandi esponenti del panorama nazionale e internazionale, come Ray Charles, José Carreras, Lucio Dalla, Franco Battiato, Milva e Carmen Consoli.

L’imitatore Alessandro Gandolfo ha divertito, vestendo in maniera perfetta i panni di personaggi famosi come Adriano Celentano, Jovanotti, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Al Bano e Gianni Morandi.

Danza e fascino con il balletto “Bohèmien”, eseguito dagli allievi dei corsi di danza della maestra, ballerina e coreografa Giada Minissale, presso la scuola Mambo y Son Dance Academy di Messina.

Risate assicurate, poi, con il comico Gianluca Barbagallo. E poi, ancora musica con Jaco Sax Argentino e il Dj Giuseppe Caminiti.

Le Selezioni Regionali di Una Ragazza per il Cinema proseguiranno con altre due date a Messina: l’11 agosto a Piazza Municipio e il 25 agosto al Salotto Fellini a Piazza Duomo.