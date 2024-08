Messina, alle 15 riapre la Galleria Telegrafo su due corsie in direzione Palermo. Deviazione sul viadotto Ritiro

Verso la normalità. Oggi pomeriggio, intorno alle 15 riaprirà su due corsie la galleria Telegrafo in direzione Messina-Palermo. Quindi secondo il cronoprogramma voluto dal Cas. Resteranno però i restringimenti sul viadotto Ritiro (sempre nello stesso senso di marcia) dove si provvederà in questi giorni ad asfaltare il manto e nella galleria Baglio. Proprio per questo il Cas ha firmato l'ordinanza con cui per due giorni sarà chiuso al traffico il viadotto Ritiro in direzione Palermo. Il traffico sarà deviato sulla bretella che conduce allo svincolo di Giostra e quindi il rientro in autostrada. Bisognerà aspettare il 9 agosto per poter percorrere la Messina-Palermo senza interruzioni. Ma ormai ci siamo, si tratta degli ultimi sforzi prima di riavere questo tratto a disposizione.