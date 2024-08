Il caso dell’ingessatura... di cartone a Patti. Cuccì: «È stata una scelta del medico»

Giuseppe Cuccì, direttore generale dell’Asp di Messina. Partiamo da una prima domanda molto semplice e chiara, e per favore non risponda in politichese come il comunicato che ha diramato sulla vicenda: com’è possibile, nell’anno sanitario 2024, che il pronto soccorso di un ospedale della provincia sia privo di “stecche” da ingessatura?

«Non capisco cosa lei intende per politichese, io penso che nel comunicato sia stato molto chiaro e abbia comunicato gli esiti delle attività ispettive, non credo di aver utilizzato una terminologia che possa avere in qualche modo disorientato i lettori del comunicato stesso. Per essere ancora più precisi è giusto che si sottolinei il fatto che i presidi monouso sono a disposizione dei pronto soccorsi qualora vengano richiesti».

Ma come è potuto succedere in concreto tutto questo?

«È potuto succedere perché è stata una scelta professionale da parte del medico che si trovava quella sera in turno al pronto soccorso, che ha deciso di operare in questo senso pur essendoci altri presidi, pur essendoci altre possibilità, poteva programmarsi il trasferimento breve al pronto soccorso di Milazzo per poter ottenere le prestazioni ortopediche, che lì sono h24».