Milazzo, sequestrate attrezzature per la raccolta dei ricci

Qualche pescatore forse... “distratto” dimentica che a Capo Milazzo c’è uno specchio di mare sottoposto alle regole di una riserva marina e così capita che finisca nel mirino dei volontari dell’Amp che, grazie alle telecamere di videosorveglianza controllano le varie zone rientranti nella perimetrazione, sia della Capitaneria di porto.

E così, dopo il ritrovamento di alcuni attrezzi illegali, ieri gli operatori dell’Area marina protetta, grazie anche alle segnalazioni di diportisti e fruitori, sono riusciti a rilevare tra gli scogli e in acqua la presenza di attrezzatura per la raccolta di ricci, che è vietata in tutta l’Area marina, in quanto specie protetta a livello europeo e in declino nei nostri mari. Tale pesca è punita come danno ambientale con la denuncia penale. Purtroppo, dei responsabili nessuna traccia, ma sono stati trovati tantissimi ricci già aperti o morenti e solo pochi erano ancora vivi e sono stati rimessi in acqua. Il danno provocato – hanno affermato i responsabili dell’Amp – è stato «rilevante, orrendo e indecente!».