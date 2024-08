Messina, galleria Telegrafo: oggi e domani doppia apertura

Si avvicina la normalizzazione del traffico in tangenziale. Step by step le restrizioni lungo l’asse che conduce da Messina Boccetta a Villafranca stanno venendo meno. In ordine di tempo e di importanza, il Cas è partito dall’apertura della carreggiata lato valle del viadotto Ritiro martedì scorso. Dopo un’attesa di poco più di 12 anni quel ponte a 70 metri d’altezza dall’omonimo rione del quartiere di Giostra, è stato aperto su entrambe le carreggiate eliminando un doppio senso di circolazione, prima di tutto pericoloso e poi avvilente.

Le restrizioni rimaste riguardavano la galleria Telegrafo e la carreggiata direzione Palermo del viadotto Ritiro. Giovedì la corsia unica che iniziava prima dello svincolo di Boccetta è stata ridotta di mezzo chilometro ed ora comincia poco prima del viadotto Ritiro e termina dopo la galleria Telegrafo.

Dall’altro lato, invece, termina stamattina una storica strozzatura, come quella proprio della galleria Telegrafo in direzione Catania.