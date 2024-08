Messina, finalmente riaperta a due corsie la galleria Telegrafo direzione Messina. Le immagini

Finalmente! Eccole le immagini che aspettavamo da anni. Terminata stamattina una storica strozzatura, quella della galleria Telegrafo in direzione Catania. I lavori eseguiti in queste ultime settimane hanno riguardato la volta e gli impianti elettrici. Da stasera, anche i tantissimi che si spostano dalla riviera tirrenica verso la città non avranno più l’incubo di rimanere in coda fra il casello di Villafranca e il tunnel Telegrafo. Sempre più vicina dunque la normalizzazione del traffico in tangenziale.

Ma l’altra buona notizia riguarda l’altra canna della galleria più lunga della tangenziale. Il Consorzio autostrade punta all’eliminazione della corsia unica domani, quando sarà conclusa la posa della segnaletica orizzontale. Ma in direzione Palermo per la piena fluidità del traffico occorrerà attendere ancora qualche giorno. Infatti, da domani inizierà sul viadotto Ritiro la sistemazione della segnaletica e la posa del nuovo asfalto. Domani sarà deciso se avverrà con parzializzazione o utilizzando il bypass dello svincolo di Giostra.