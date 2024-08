Messina e la Fiera, prende forma la nuova passeggiata a mare. Le immagini dall'alto

È pronto il recupero di di due pezzi di storia. Il sindaco Basile, ha chiesto all’Autorità di Sistema, che non solo la fontana ottocentesca in ghisa che si trova nell’angolo vicino all’ingresso latearale venga collocata nella nuova passeggiata ma che lo stesso nobile futuro possa essere dato anche alla splendida fontana “Brugnani” della Fiera, opera dello scultore messinese Ignazio Brugnani. Si tratta di un monumento di grande pregio per cui si era anche ipotizzata – per via della sua storica marginalizzazione in Fiera dove si trova dal 1938 – un’allocazione nel centro storico. Adesso, vista la svolta in Fiera, potrebbe bastare, per esaltarne la bellezza, uno spostamento più breve, nell’ambito dell’appalto.

Da tempo ci sono già i camminamenti principali in terra battuta che segnano la via maestra, ci sono i massetti in cemento dove saranno installati i giochi per i bambini e gli attrezzi per il fitness. Pur mancando il verde, le palme “resuscitate” da repulisti generali di questi mesi, già rendono l’idea di come le altre 8.000 fra piante, alberi ed arbusti potranno impattare su un’opera che avrà una grandissimo valore aggiunto. Quello della possibilità avere uno sguardo libero sullo Stretto mentre si è immersi nel verde e ci si domanda se è più bello lo scorcio con la Madonnina e la città che la guarda attraverso il suo porto, o quello con più naturalistico con Scilla e Cariddi che stringono lo Stretto prima di far perdere la vista oltre l’orizzonte della Calabria.

Poi resta sempre il tema delle gestione di questo spazio che, quando sarà ultimato nei primi mesi del 2025, avrà anche campi da basket e uno spiaggia tutta da scoprire.