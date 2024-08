A Taormina è l’ora... delle scelte. O si dorme o si buttano i rifiuti

Cambiano ancora le regole per il conferimento dei rifiuti nel centro storico di Taormina. Il sindaco Cateno De Luca ha emanato una nuova ordinanza che modifica e integra quella del 20 luglio ed entrerà in vigore da domani.

Le novità riguardano innanzitutto gli orari di esposizione dei contenitori per la raccolta” porta a porta”: il precedente provvedimento prevedeva che in estate doveva avvenire dalle 23 alle 4 e, in inverno, dalle 21 alle 5 per tutti gli utenti ad eccezione dei negozi dell’asse commerciale, obbligati ad esporre i bidoni dall’1.30 alle 5. Adesso, invece, l’orario notturno è stato esteso anche alle utenze domestiche dell’asse commerciale tra Porta Catania e Porta Messina (piazza Duomo, corso Umberto I, piazza Vittorio Emanuele e via Teatro Greco), solo per il periodo estivo: dunque i residenti avranno da lunedì l’obbligo di conferire i rifiuti dall’1.30 alle 5, orario che rimane confermato per le utenze non domestiche di piazza Duomo, piazza Carmine, corso Umberto I, piazza Vittorio Emanuele, via Timeo, via Teatro Greco, via Pirandello fino ad ingresso funivia e vie Apollo Arcageta, Di Giovanni, Calapitrulli, Giardinazzo e Dietro Cappuccini sino al civico 10.