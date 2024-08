Una paziente operata dona parte del femore. A Messina un caso d’avanguardia

Una paziente di 51 anni, sottoposta ad intervento di artroprotesi d’anca destra su frattura del collo del femore ha accettato di donare la testa di femore asportata. L’intervento è stato eseguito nei giorni scorsi all’Irccs Neurolesi Piemonte “Bonino Pulejo”. L’Irccs, infatti, dal 2021 ha stipulato una convenzione con la Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso onlus (FBTV) per la fornitura ed il procurement di tessuti omologhi idonei al trapianto. Ad eseguire l’intervento i chirurghi ortopedici Pietro Morrò e Roberto Savica, anestesista in sala la dott. Francesca Piazza, infermiere di sala Gaetano Beccore, ferrista Antonio Cipriano.

C’è inoltre un’equipe per il lavoro di preparazione alle donazioni di tessuti composta da: dott. Salvatore Leonardi, direttore Anestesia e Rianimazione dell’Irccs e Lorenza Mazzeo, anestesista, referenti per la donazione di organi e tessuti; Stefania Sorbetti, coordinatrice infermieristica del blocco operatorio per la preparazione dei materiali di conservazione e trasporto del prelievo; il dirigente medico chirurgo Viviane Di Dio per lo studio preoperatorio sierobatteriologico della pz e acquisizione del consenso.