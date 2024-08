Stromboli, fiction «senza condivisione». La presidente della Commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia racconta i retroscena

La polemica sull’opportunità di trasmettere – dal 15 settembre prossimo sul piccolo schermo – la fiction della discordia (e dei danni devastanti) dedicata a Stromboli ha catalizzato anche l’attenzione della Commissione di vigilanza Rai. Nelle varie riunioni dell’organismo parlamentare, che ha lo scopo di controllare l’attività del servizio televisivo e radiofonico nazionale e pubblico italiano, se ne è discusso ampiamente, come sottolineato dalla presidente, la senatrice messinese Barbara Floridia, del M5S. «Eviterei ancora di mandarla in onda, però ho lasciato campo agli spazi democratici di confronto tra le forze politiche che hanno chiesto all’amministratore delegato Rai, già mesi addietro, chiarimenti rispetto alla situazione e di attendere circa la messa in onda. Questi spazi democratici ci sono stati, ma ora sono stati disattesi, è anche vero che la Rai si è espressa, sottolineando che, non avendo responsabilità diretta su quanto accaduto, è corretto, una volta realizzata la fiction, trasmetterla».

La sua valutazione di non mandarla in onda è legata anche al territorio, al suo essere messinese?

«Sì, lo penso da messinese e pure da persona che frequenta proprio quell’isola quasi tutte le estati. Ho sentito il malessere degli strombolani, quindi mi sembrava e mi sembra giusto tutelare le loro richieste. Però, nel mio ruolo di presidente della Commissione di vigilanza Rai, devo prendere atto delle scelte di un’azienda che investe. Posso non condividerle come parte politica. Non ho azioni perentorie da poter mettere in atto, se non richieste formali in audizione e ascoltare le risposte fornite dalla Rai». In attesa che il procedimento giudiziario faccia il suo corso e si accertino, eventualmente, le responsabilità, avete avuto un confronto con la società di produzione nel corso degli incontri fin qui svolti?

«Non abbiamo avuto incontri al di fuori delle formali audizioni. E in una di queste, su richiesta della senatrice messinese Dafne Musolino, a domanda specifica sostenuta anche da me, nel ruolo di presidente, abbiamo ricevuto una risposta dall’amministratore delegato che ci ha soddisfatte, ossia quella di sospendere la messa in onda finché non sarebbe stata fatta chiarezza. Adesso, invece, ci siamo ritrovati con palinsesti definiti senza una minima condivisione, neanche un avviso per informarci che si era pensato di operare diversamente da quanto detto a noi parlamentari in precedenza. Quindi, non abbiamo potuto fare altro che penderne atto. Ora, si va verso il rinnovo dei vertici aziendali e anche se è stata prodotta istanza di sentire nuovamente in audizione l’ad, questa richiesta è stata bocciata dalla maggioranza dei componenti della Commissione. Avremmo voluto ascoltarlo non solo su questo specifico caso, ma anche su altre necessità».