Rassegna stampa 03-08-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Giuseppe Mercurio.

MESSINA

Crisi idrica a Messina, scatta l’erogazione a giorni alterni

Crisi idrica a Messina, quell’acqua che non si può spostare da un quartiere all’altro

Mare inquinato a Messina, domani la revoca? Dati confortanti in molti punti

Messina, una docente disabile vince la battaglia per l’assunzione

IN PROVINCIA

Stromboli, fiction «senza condivisione»

Il paziente “steccato” con il cartone, la Regione invia gli ispettori a Patti

Il suicidio “sospetto” di un allevatore a Fiumedinisi, eseguita l’autopsia