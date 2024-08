Messina, incubo incendi: fiamme ed un'esplosione a San Filippo Superiore VIDEO

E' stato necessario anche l'invio di un elicottero che ha fatto diversi lanci di acqua. Per precauzione alcune persone hanno anche abbandonato le abitazioni a causa del fumo che minacciava le case. Un altro incendio è in corso nelle zone di Scaletta, Giampilieri e Molino dove è impegnata la Forestale con diverse squadre . E' intervenuto anche un canadair e due elicotteri della Forestale. Incendi anche in provincia a Motta Camastra, Rodì Milici e Roccalumera.

Potrebbe essere stata causata dal surriscaldamento di una cabina elettrica la forte esplosione sentita questo pomeriggio nella zona sud, in particolare a San Filippo superiore e dintorni dove dal pomeriggio è in corso un incendio boschivo che ha reso necessario lintervento di canadair ed elicotteri della forestale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nella zona sud si è anche verificato un breve black out dovuto ad un distacco sulla linea ad altissima tensione. Per precauzione è stata interrotta l'elettricità ma è stata poi ripristinata. Non è chiaro se i due episodi siano collegati.