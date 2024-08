Troppe alghe in acqua, scatta il divieto di balneazione all’Isola Bella di Taormina

Alghe in quantità superiore al limite consentito e all’Isola Bella di Taormina scatta il divieto di balneazione.

Lo ha disposto ieri con propria ordinanza il sindaco Cateno De Luca, ad otto giorni di distanza (25 luglio) dalla ricezione della nota dell’Arpa inviata il 24 luglio con la quale è stato comunicato che nel campione di acqua di mare prelevato il 22 luglio è stata riscontrata una concentrazione di Ostreopsis ovata superiore al valore limite di 30.000 cellule/litro, che in questi casi fa scattare la fase di emergenza relativa al fenomeno delle fioriture algali durante la stagione balneare.

Il divieto di balneazione nel tratto di mare dell’Isola Bella resta in vigore fino a nuove comunicazioni di Arpa Sicilia e successive determinazioni del Comune.