Patti, fasciatura... di cartone per immobilizzare una frattura: l'Asp avvia una indagine

Una Commissione ispettiva indaga sulla fasciatura... artigianale applicata a un paziente dell'ospedale di Patti. Una scelta diffusa attraverso una nota stampa dall'Asp di Messina: "La Commissione ha prodotto un verbale i cui contenuti rappresentati hanno determinato l’adozione dei primi provvedimenti e sono stati richiesti ai rispettivi Direttore di Dipartimento, di avviare procedimenti disciplinari nei confronti del personale coinvolto. Per quanto riguarda i dispositivi oggetto della problematica, va precisato che gli stessi immobilizzatori monouso cartonati sono presenti nei magazzini farmaceutici di tutti gli altri presidi ospedalieri dell’Azienda, tant’è che sono stati già consegnati al PS di Patti, che ne ha fatto richiesta solo oggi. Appare utile ancora precisare che l’attuale organizzazione aziendale, come concordata in sede di incontri con i responsabili di settore, prevede la possibilità di rivolgersi al PO di Milazzo H24 per consulenza e/o trasferimento del paziente ortopedico. Le attività ispettive si concluderanno lunedì".