Castroreale, vasto incendio distrugge numerosi ettari di vegetazione e minaccia le case

Un vasto incendio sta distruggendo numerosi ettari di vegetazione a Castroreale. Le fiamme si sono sviluppate in contrada Crizzina dove stanno intervenendo gli uomini della Forestale ed i vigili del fuoco. E' stato chiesto anche l'intervento di un canadair in quanto le fiamme sono vicine ad una zona dove si trovano alcune case. La Forestale è impegnata anche su un altro incendio che da stamattina sta distruggendo i boschi dell'estrema periferia sud di Messina. Sono due i fronti delle fiamme, uno su Altolia dove le fiamme stanno distruggendo una zona boschiva mentre l'altro è su Itala dove l'incendio sta interessando una zona di campagna. Anche in questo caso sta intervenendo un canadair.