Atti di vandalismo a Merì, piazza imbrattata con scritte inneggianti forze estremiste

Atto di vandalismo a Merì. Un gesto che genera sdegno, disgusto e disprezzo e che l’amministrazione comunale intende stigmatizzare con tutte le sue forze. La scorsa notte qualcuno ha imbrattato piazza Umberto I, recentemente riqualificata, con scritte inneggianti a forze estremiste e con una secca minaccia ad accompagnarle. I danni non sono ancora quantificabili. Sui fatti indagano i carabinieri della Stazione di Merì ai quali l’Amministrazione si è rivolta nella giornata di oggi, presentando regolare denuncia contro ignoti. "Auspichiamo - dichiara l’Amministrazione Bonansinga - che i responsabili vengano individuati e paghino per il reato, o i reati, che hanno commesso con il loro gesto assolutamente sconsiderato. Alla cittadinanza lanciamo un appello a segnalare in qualunque momento situazioni che possano creare nocumento al bene comune e alla cosa pubblica in modo da poter costruire una città a misura di cittadino tenendo bene presente innanzitutto il principio fondamentale della legalità".