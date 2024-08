Razzi sul Lido del Tirreno a Messina, sdraio in fiamme e paura tra i bagnanti

Attimi di tensione quelli vissuti stamattina dai bagnanti che si trovavano al Lido del Tirreno, sulla spiaggia di Mortelle, a Messina. Un paio di razzi - di quelli usati dalle imbarcazioni per segnalare il "fuori pericolo", sono stati lanciati dalla montagna verso la spiaggia. Solo uno ha colpito una sdraio, fortunatamente vuota nel momento dell'esplosione. L'altro è finito in mare. Paura a parte, non si segnalano danni a persone o cose. Dell'accaduto sono state informate le forze dell'ordine. Va fatta chiarezza sui fatti. Intimidazione, bravata, un errore. Spetterà alle forze dell'ordine fare chiarezza su quanto accaduto.