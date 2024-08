Rassegna stampa 01-08-2024 edizione Messina

Ecco alcuni dei temi principali oggi in edicola, edizione Messina-Sicilia:

- Messina, dopo il Ritiro tocca alla tangenziale: appalto in autunno

- MessinAmbiente dovrà essere risarcita: la Ato Me 3 condannata a pagare 36,5 mln di euro

- L’inchiesta della Procura sulle pressioni politiche all’Asp di Messina, l'on Calderone: «Ho registrato due archiviazioni»

- Messina, in troppi a ballare in pista: denunciato gestore di un locale della riviera nord

- Messina, Anna Rizzo taglia il traguardo dei 100 anni: grande festa a Castanea

Le storie

- Messina: Rey con la nuova famiglia e con la sorellina dopo quattro 4 anni. Conclusa l’adozione di Birillo, ferito a Giostra