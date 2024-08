Messina, mare inquinato a Contemplazione: la polizia municipale sequestra l'impianto fognario di un locale

La polizia municipale sta intervenendo sulla Litoranea nei pressi di Contemplazione per sequestrare un bagno e parte dell’impianto di sollevamento dei reflui fognari in un locale della zona. Sul posto il comandante Giovanni Giardina insieme agli agenti della polizia municipale. L’attività nell’ambito di controlli che sono scattati a seguito del divieto di balneazione scattato proprio nella zona di Contemplazione dove da alcune analisi è emersa la presenza oltre i limiti di enterococchi e di escherichiacoli. Si è in attesa dei risultati di altri campionamenti eseguiti dal Comune.

IN AGGIORNAMENTO