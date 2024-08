Autostrada Messina-Catania, incidente tra Giardini e Taormina. Un ferito grave trasportato in elisoccorso

Un incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A18 Messina Catania tra lo svincolo di Giardini Naxos e quello di Taormina in direzione Messina all’altezza della galleria S. Antonio. Ci sono alcuni feriti e per uno di loro è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto presenti polizia stradale e squadra del consorzio autostrade siciliane. Stanno intervenendo gli agenti della polizia stradale della sezione di Giardini Naxos. A seguito dell’incidente si sono verificate lunghe code in autostrada. Sul posto anche la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni. Cinque le autovetture coinvolte.

