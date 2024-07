Villafranca, l'onorevole Francesco Gallo entra nella giunta di Cavallaro

Si è chiuso il cerchio attorno alla nuova giunta municipale. Dopo gli ultimi avvenimenti politici - che hanno visto le dimissioni degli assessori Gaetano Lamberto e Nino Costa, e il successivo accordo sancito tra il sindaco Giuseppe Cavallaro e i consiglieri di "Sud chiama Nord" Daniela Zirilli, Fabrizio D'Andrea e Luca Villari - nei giorni scorsi, il primo cittadino, come primo step, ha nominato come assessore Matteo De Marco , sindaco di Villafranca per dieci anni, in quota "Fratelli d'Italia". Ieri mattina invece, ha completato la nuova squadra che risulta composta dagli assessori Gianfranco Ammendolia, Barbara Di Salvo, Matteo De Marco e dai due nuovi ingressi che sono l'onorevole Francesco Gallo , deputato nazionale di Sud chiama Nord, e l'ingegnere Francesco Coiro . Esce invece dalla Giunta, Gianfranca Alessi, ma solo ed esclusivamente per un accordo politico avvenuto all'interno del gruppo Fratelli d'Italia che fa riferimento all'on. Pino Galluzzo. L'ex assessora rimane comunque al fianco dell'Amministrazione, ricoprendo presto un altro ruolo.

Il primo cittadino spera adesso «di poter lavorare con quell'armonia che è mancata dai tempi della divisione dei due gruppi di maggioranza, nata in seguito alle note vicende, e con l’appoggio giusto per affrontare i problemi importanti e in parte irrisolti proprio per la sintonia venuta meno nel tempo». Cavallaro guarda in avanti con ottimismo e ringrazia «i nuovi assessori tecnici, definite figure autorevoli, che coniugano capacità ed esperienza in linea con i tempi e che faranno squadra insieme ai prossimi esperti da nominare per contribuire alla crescita dell'Ente e della cittadina». Ringrazia di cuore l'ormai ex assessora Alessi «per aver lavorato in questi due anni egregiamente nelle deleghe assegnate, soprattutto nella Protezione civile», e anticipa che garantirà ancora il suo prezioso supporto considerato che farà parte integrante della nuova squadra come esperta proprio nelle stesse materie. «È stata un'esperienza impegnativa, bella e formativa - riferisce Alessi -. Ho imparato tanto e continuerò ad essere presente con l'impegno di sempre che mi contraddistingue». Vista la nuova compagine, il sindaco potrà anche contare su risorse nuove e sull’appoggio della Città metropolitana di per creare sinergie utili al territorio.

Tornando poi ai due nuovi volti in Giunta, secondo i consiglieri Daniela Zirilli, Fabrizio D'Andrea e Luca Villari, «non deve sorprendere la disponibilità offerta dall'on. Gallo, da sempre vicino al nostro gruppo anche in ragione di un'antica amicizia. Con la sua esperienza, unita anche alle competenze dell'ingegnere Coiro, siamo certi che potremo dare un contributo significativo al rilancio dell'azione amministrativa. Ci siamo determinati all'ingresso in Giunta per evitare la paralisi amministrativa in un momento così difficile e importante, sia per il personale che per i conti del Comune. È stata una scelta d'amore per il nostro paese e non certo un calcolo elettorale».

Ecco invece le dichiarazioni dei neo assessori. «Ho accolto la sollecitazione degli amici di Sud chiama Nord di Villafranca Tirrena a dare il mio personale contributo per rilanciare l'attività amministrativa del Comune, in un momento difficile per la comunità e per l'Ente locale - afferma Gallo -. Ho accettato questa nuova sfida con senso di responsabilità e il piacere di ravvivare il legame con il territorio e ritornare all'Amministrazione attiva. Grazie per la fiducia al sindaco Cavallaro e a tutti i gruppi politici coinvolti nel progetto». Di seguito, le parole del neo assessore Coiro: «Una firma che mi attribuisce tante responsabilità nei confronti del mio gruppo e di tutta la cittadinanza di Villafranca - dichiara -. Un grazie speciale va a Maurizio Giorgio, all’on. Gallo, ai consiglieri Zirilli, D'Andrea e Villari e a tutti i componenti del gruppo "Uniti per Villafranca- Sud chiama Nord". Ringrazio inoltre il sindaco per la fiducia e la nomina. Inizia così una nuova sfida che affronterò con il massimo impegno e senso di responsabilità».