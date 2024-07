Viadotto Ritiro, l'assessore Aricò: "Non c'è nulla da festeggiare ma è un'opera strategica"

Assente il presidente Schifani, a rappresentare la Regione Siciliana è stato l’assessore regionale Alessandro Aricò arrivato a Messina nella sede del Cas per l'inaugurazione del Viadotto Ritiro. Aricò ha subito ricordato Salvatore Ada, l'operaio morto durante i lavori. L'assessore è stato chiaro, sui dodici anni di lavori: “Oggi non c'è nulla da festeggiare ma lasciatemi dire che è un giorno importante perché è un’opera chiave anche in prospettiva del Ponte. Nei prossimi giorni anche step importanti con riapertura totale delle gallerie Telegrafo. Qualche settimana abbiamo riaperto anche Letojanni, il sistema finalmente continua a funzionare”.