L'ultimo miglio per il Ponte sullo Stretto: ecco cosa cambia dopo il voto alla Camera

Dopo l’altro passo in avanti di ieri alla Camera per il dl Infrastrutture che riguarda anche il ponte sullo Stretto, con la fiducia posta dal governo, mentre oggi è previsto il voto finale sempre alla Camera, ci sono da registrare parecchie prese di posizione nel mondo politico nazionale e regionale.

Dopo questo voto cambiano soprattutto le modalità per l’approvazione del progetto esecutivo del Ponte, che non dovrà più essere presentato per intero entro fine mese ma sarà approvato «per fasi costruttive», cioè a pezzi. E ci sono modifiche anche sulle variazioni dei prezzi e sugli indennizzi per gli espropri.

E dopo la questione di fiducia posta dal governo e votata ieri alla Camera con 162 sì e 85 no, oggi il cosiddetto dl Infrastrutture arriverà al voto finale dell’aula di Montecitorio, ma sarà in prima lettura. Poi sarà all’esame del Senato. I tempi sono ristrettissimi vista la scadenza imminente e la pausa estiva: entro il 28 agosto il decreto deve infatti essere convertito in legge.

Si mostra molto soddisfatto il senatore siciliano Nino Germanà, segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama e commissario regionale del partito: «Il dl Infrastrutture comprende importanti provvedimenti per la Sicilia. Tra questi, sicuramente, le misure riguardanti il Ponte sullo Stretto: si approva il progetto esecutivo “anche per fasi costruttive”, con l’obiettivo di ottimizzare la costruzione dell’opera, contenendo tempi e costi. Con l’approvazione da parte del Cipess del progetto definitivo, sarà approvato anche il Piano economico finanziario che accerterà l’esistenza della copertura per l’intero fabbisogno dell’opera, dando certezza dei tempi realizzativi. La fattibilità tecnica del progetto non è mai stata messa in discussione e, dopo anni di chiacchiere e attese, grazie al lavoro attento e puntuale del ministro Matteo Salvini, si sta finalmente concretizzando la sua realizzazione che sarà fondamentale per la crescita economica e infrastrutturale della Sicilia e del Meridione».

Allarga il campo Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, che parla anche di Tremestieri, : «Ho votato con grande convinzione la fiducia al decreto Infrastrutture, il provvedimento del governo - sul quale domani (oggi per chi legge, n.d.r.) ci sarà il voto finale della Camera dei deputati -, che contiene importanti norme per il Ponte sullo Stretto e per il porto di Tremestieri. Relativamente al Ponte sono state inserite misure indispensabili per rispettare il cronoprogramma e per garantire indennità aggiuntive a chi sarà costretto a lasciare la propria abitazione; su Tremestieri, invece, è arrivato il via libera al commissariamento delle opere per la piattaforma logistica intermodale, con annesso scalo portuale del porto. Un dl puntuale e concreto, giunto ormai all’ultimo miglio parlamentare, con il quale si gettano le basi per costruire tante grandi opere che porteranno sviluppo e lavoro nel Paese e nel Mezzogiorno».