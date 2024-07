Controlli dei carabinieri nelle isole Eolie: numerose sanzioni. A Vulcano due denunce per detenzione ai fini di spaccio

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno intensificato i controlli nell’arcipelago eoliano con pattugliamenti e posti di blocco, anche notturni, per prevenire e contrastare reati predatori, uso e spaccio di stupefacenti, violazioni del Codice della Strada e altre condotte illecite.

Durante i controlli stradali sono state verificate oltre 190 persone e circa 100 veicoli, con numerose sanzioni per infrazioni stradali pericolose. A Santa Marina di Salina, una persona è stata denunciata per rifiuto di sottoporsi al test sull’uso di alcool o droga, mentre a Vulcano un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e tre persone sono state multate per ubriachezza molesta.

A Lipari e Stromboli, due persone sono stati denunciate per porto di coltello vietato. A Vulcano, una denuncia per furto aggravato di un cellulare rubato a un turista, mentre a Lipari un uomo è stato denunciato per omessa custodia delle armi.