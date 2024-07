Cantiere irregolare sulla A18 Messina-Catania, a rischio l'incolumità di operai e automobilisti

Cantiere irregolare sulla A18 Messina-Catania. Sono stati gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Giardini Naxos ad effettuare mirate verifiche ad esito delle quali è scattata l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 1.732,00 e l’immediata sospensione delle attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il fatto è avvenuto all’altezza dello svincolo di Giarre. La Polizia Stradale di Messina, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, ha potenziato i controlli per garantire il rispetto delle normative relative all’apposizione della segnaletica stradale in presenza di lavori, al fine di innalzare i livelli di sicurezza degli utenti in transito e degli operai addetti. Al termine delle verifiche, è stato imposto il ripristino delle regolari condizioni a salvaguardia della sicurezza degli automobilisti e dell’incolumità pubblica.