Messina, divieto di balneazione a Contemplazione: l'ordinanza del sindaco Basile

Il sindaco Federico Basile ha firmato l’ordinanza con cui viene vietata la balneazione in un tratto di mare della zona di Contemplazione. I rilievi dell’Asp hanno fatto emergere il superamento del 100% dei limiti massimi di presenza di enterococchi nel mare. Saranno i particolari contenuti nell’ordinanza a specificare l’esatta area interdetta che sarà segnalata da cartelloni posti dal Comune. I prelievi dell’Asp risalgono al 23 luglio. Oggi diverse persone erano in spiaggia e in mare in quella zona, nonostante l’ allerta suonata ieri.

Ordinanza divieto di balneazione