Ponte sullo Stretto, il voto di fiducia a Montecitorio

Ore 13,20 di domani: la Camera dei deputati è convocata per le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo in merito al disegno di legge recante «disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport», altresì noto come Dl Infrastrutture. Alle 15 ci sarà la chiama per appello nominale. E tornerà a farsi rovente il dibattito a Montecitorio perché le opposizioni intendono dare battaglia sull’articolo 2, quello (indovinate un po’) riguardante il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.

Finora c’è stata una dura schermaglia, nelle Commissioni e poi durante la seduta d’Aula del 26 luglio. Il relatore del provvedimento è Graziano Pizzimenti, deputato leghista di Udine, il quale ha sottolineato, in apertura di confronto, l'importanza della realizzazione del Ponte: «È un'opera essenziale non solo per l'Italia, ma per tutta l'Europa, per completare il Corridoio europeo Scandinavo-Mediterraneo, sia stradale che ferroviario, già inserito nella Rete Ten-T da oltre 20 anni. Si tratta di un'opera rilevante per garantire la libera circolazione delle merci e delle persone, e rafforza la crescita, l'occupazione e la competitività del nostro Paese nell'ambito dell'Unione europea. La possibilità di realizzare il collegamento per fasi costruttive è indispensabile per rispettare i tempi di realizzazione, anche in considerazione del grande lavoro che si sta facendo per l'adeguamento del progetto ai nuovi standard ambientali e di sicurezza».