Messina, un milione per far fronte all'emergenza. Lavori e autobotti contro la crisi idrica

Un milione per far fronte all’emergenza idrica, nel breve e nel lungo periodo. Dopo il via libera in Consiglio alla “manovra” di bilancio, all’Amam è stato affidato il “cash” per poter intervenire in maniera efficace per limitare i danni, finora concentrati solo su alcune zone della città. L’estate è ancora lunga, e le previsioni non lasciano immaginare che l’autunno possa portare ad un repentino cambio di prospettive. Ecco perché serve un’azione a lunga gittata. Ed è su questo obiettivo che si concentra l’attività che dovrà svolgere Amam nei prossimi mesi.

Ma andiamo per ordine. Dopo il voto positivo alla variazione di bilancio, la dotazione economica di Amam, diversa da quella del contratto di servizio, è cresciuta di un milione di euro. Soldi che saranno divisi in due attività. La principale riguarderà i lavori ai pozzi Bufardo e il collegamento con il serbatoio Torregrossa. Sono i due punti di approvvigionamento della condotta principale della città, il Fiumefreddo. C’è già un progetto esecutivo con cui verranno potenziate le opere già esistenti di captazione e convogliamento verso Messina delle acque prelevate dal “Bufardo”. Miglioramenti tecnici che dovrebbero portare nei prossimi mesi a poter far arrivare più risorse a Messina. L’investimento è 618.010,82 euro, fondi che il Comune ha anticipato ma che spera possano rientrare nelle casse di Palazzo Zanca attraverso il sostegno della regione a cui è stato chiesto, appunto di finanziare questo tipo di attività per dare un segnale tangibile della risposta alla crisi idrica.