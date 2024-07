Messina, presenza di enterococchi oltre il livello di guardia a Contemplazione. Arriverà il divieto di balneazione?

Dati oltre il limite di guardia sulla presenza di enterococchi in mare sono stati registrati nei giorni scorsi nelle acque di Contemplazione.

E' il portale del ministero della salute a pubblicare per ogni tratto di mare del Paese la balneabilità delle acque in base a dei prelievi che in estate sono mensili. Ed è proprio in base ai dati rilevati a Contemplazione lo scorso 23 luglio che sullo stesso portale è scattato il segnale di allerta. In base ai dati forniti al ministero dall’ASP di Messina è stata registrata la presenza di 400 cfu/100 ml di entero cocchi con un limite tollerato di 200. Significativo ma non oltre il limite anche il dato su Escherichia coli: 159 cfu con un limite di 500.

Nel portale del ministero si legge che le analisi sono fuori norma perché i parametri microbiologici vanno oltre i limiti consentiti. E che il superamento di questi dati determina il divieto di balneazione che però deve essere sottoscritto dal sindaco della città. Sulla vicenda l’assessore alle politiche del mare Francesco Caminiti ha risposto di non avere ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’azienda sanitaria locale. Oggi stesso farà fare una serie di sopralluoghi alla polizia municipale e che soprattutto domani verranno effettuati,da un’azienda che opera per Amam, dei prelievi per verificare cosa sia accaduto e agire di conseguenza.