Il terribile incidente di venerdì scorso sulla A20 Messina-Palermo: morto un 56enne di Firenze

Sfocia in tragedia l’incidente verificatosi nella mattinata di venerdì scorso, all’imbocco della galleria Colonna dell’A20 Messina-Palermo, in direzione della città dello Stretto, nei pressi dei caselli stefanesi. È morto un automobilista 56enne, originario di Firenze, che era rimasto gravemente ferito nella carambola. A seguito di un tamponamento tra tre mezzi, di cui due auto e un furgone, il tamponamento aveva destato impressione per la violenza dell'impatto e per le cinque persone coinvolte, tutte appartenenti al medesimo nucleo familiare toscano, tra cui una bambina di 10 anni, trasportata – ma non in gravi condizioni – al Pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello, una bimba di meno di un anno, trasportata prima al Giglio di Cefalù e poi all’ospedale dei Bambini di Palermo e il papà 56enne, trasportato in elisoccorso e ricoverato a Villa Sofia a Palermo.

Per la circostanza erano intervenute le ambulanze del 118 di Santo Stefano di Camastra, Mistretta e Finale di Pollina, mentre il transito, interrotto per tre ore, ha richiesto per la regolamentazione l'intervento della Polstrada di Sant’Agata di Militello, dei vigili del fuoco di stanza al Letto Santo e del personale del Cas per la riattivazione della viabilità.

Purtroppo l'incidente, che pur nella sua drammaticità aveva lasciato il posto ad un filo di speranza per la salvezza dei feriti, ha avuto una tragica svolta nella giornata di ieri, registrando la morte del capofamiglia, la persona uscita dall'incidente in condizioni più gravi, ricoverata a Villa Sofia, mentre la bambina di 10 anni è stata trasferita dal nosocomio santagatese all’ospedale dei Bambini a Palermo.