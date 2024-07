Turismo, sicurezza, mobilità e ambiente: Taormina si affida all’intelligenza artificiale

Taormina si candida a divenire la “capitale” delle smart city. L’Amministrazione comunale ha infatti intrapreso un’interlocuzione con Tim per aderire al progetto “Urban Genius”, una piattaforma di “intelligenza urbana” che impiega le più innovative tecnologie, quali l’Intelligenza Artificiale e i Big Data, per un approccio olistico all’analisi dei dati di campo e al supporto decisionale nella gestione di un sistema complesso come la città.

Un modello, implementato positivamente con buoni risultati già a Venezia e in altre città, che permetterebbe, una volta realizzato, l’analisi delle dinamiche delle presenze (sia dei residenti che dei turisti), della sicurezza, della mobilità e dell’ambiente.

Il progetto “Urban Genius” si basa su alcuni pilastri fondamentali che corrispondono a determinati ambiti strategici per il territorio di Taormina: city usage, presenze, turismo, sicurezza, mobilità video analytics a supporto della sicurezza, mobilità ambiente, meteo e indicatore di sintesi “City Heartbeat”. Il progetto, che si avvale di hardware, installazione, licenze della piattaforma, dati satellitari, dati presenze, assistenza e formazione, ha un valore di 1,35 milioni di euro.

La parte relativa alle presenze permetterà di effettuare indagini analitiche ed ottenere spaccati per caratteristiche sociodemografiche; quella per il turismo garantirà il monitoraggio delle presenze al per provenienza, fornendo indagini analitiche sulla nazionalità e sugli aggiornamenti degli spostamenti giornalieri; per la sicurezza si baserà sulla realizzazione di un impianto di videosorveglianza dotato di 50 telecamere che garantirà il riconoscimento della folla, il conteggio dei pedoni, il controllo dell'esposizione dei rifiuti, il riconoscimento in caso di rissa o di oggetti abbandonati; in materia di mobilità garantirà un impianto di controllo della mobilità con l'ausilio di 5 telecamere, che permetterà la gestione di un database delle targhe, la classificazione dei veicoli, la notifica in caso di furti di veicoli, il rilevamento del transito di veicoli non assicurati o non revisionati o che trasportano mezzi pericolosi.