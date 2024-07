Tragedia nel Messinese, il disco del flessibile gli taglia il torace: morto un 62enne

Un incidente domestico con tragico epilogo è avvenuto oggi pomeriggio in un'abitazione di via Roma a Reitano in provincia di Messina. La vittima, il 62enne Giuseppe Parisi originario di Caronia, mentre svolgeva lavori nella casa di proprietà utilizzando un flex, è stato colpito dal disco abrasivo dell'attrezzo elettrico staccatosi all'improvviso andando a tagliare profondamente la parte alta del torace e recidendo vasi sanguigni importanti.

Immediato ma purtroppo vano l'intervento dei sanitari di 2 ambulanze del 118 , che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per dissanguamento.

Sulla dinamica del grave incidente sono state avviate indagini dai carabinieri della Compagnia di Mistretta.