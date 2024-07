Sanità a Messina: via libera agli investimenti all'Irccs Piemonte

Il parere del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del ministero della Salute è dello scorso 4 luglio. Ed è un parere tecnico favorevole a quasi tutti gli interventi programmati dall’Irccs Piemonte-Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”. Ieri il Dipartimento regionale per la Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute ha inviato la nota all’Irccs perché si dia seguito agli adempimenti di propria competenza, attenendosi alle prescrizioni e raccomandazioni pervenute da Roma.

Si tratta del piano di investimenti da oltre 90 milioni di euro, destinato a potenziare le strutture sanitarie messinesi. Il Ministero, infatti, ha espresso parere positivo sui lavori di adeguamento sismico, ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei Padiglioni 1 e 5 dell’ospedale Piemonte; sulla realizzazione di degenze specialistiche al Padiglione 6; sulla realizzazione di una palestra robotica al Padiglione 7; sulla realizzazione di laboratori e uffici ai Padiglioni 9 e 10. Un piano di radicale ristrutturazione che comprende anche i lavori di demolizione e ricostruzione del Padiglione 11, con la fornitura e la posa in opera di una nuova Risonanza magnetica e 7 Tesla. Lavori di adeguamento sismico e di ristrutturazione interesseranno anche il Padiglione 12.

Sul Padiglione 3, il Ministero ha imposto una prescrizione: «Prima dell’ammissione a finanziamento, la Regione siciliana dovrà provvedere all’adozione di uno specifico atto che formalizzi le modalità e gli ambiti di responsabilità di controllo dell’andamento della spesa, alla luce dei costi parametrici elevati». Lo stesso vale anche per il Padiglione 16.

Per quanto concerne l’Irccs in località Casazza, il Nucleo di valutazione ha dato il suo via libera ai lavori di realizzazione di parcheggi e all’adeguamento della viabilità interna; alla messa in sicurezza della strada di collegamento tra l’Ospedale, l’ex Opus e Villa Lucciola; ai lavori di manutenzione straordinaria dell’ex Opus. Ulteriori adempimenti dovranno, invece, essere fatti per la realizzazione di ambienti domotici simulati e di alloggi destinati al reinserimento sociale e lavorativo di pazienti neurolesi, previsti all’interno di Villa Lucciola. Stesso discorso anche per la realizzazione di un nuovo Reparto di riabilitazione neurologica e motoria, con Laboratorio dinamico integrato dei “disordini del movimento” e palestra robotica.

Gli unici progetti che non hanno avuto parere favorevole, in questa fase, riguardano la realizzazione di un Delfinario virtuale e di un Maneggio per ippoterapia all’interno del Bioparco delle intelligenze e delle neurofragilità. In entrambi i casi, il Ministero suggerisce alla Regione siciliana di «riconsiderare la proposta nell’ambito di una sperimentazione che prevede l’impiego di risorse di entità considerevolmente inferiore ed eventualmente provenienti da altre fonti di finanziamento».

Ricordiamo che lo stanziamento di 91 milioni di euro destinati all'Irccs Piemonte-Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” era stato previsto «a valere sulle risorse articolo 1, comma 140, della legge regionale 232 del 2016».