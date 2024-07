Messina, paura a Gazzi: scontro frontale auto-ambulanza: non ci sono feriti FOTO

Un incidente si è verificato poco fa a Messina nella zona di Gazzi proprio sotto il ponte. Coinvolte un'ambulanza e un'auto (una Seat mini). L'ambulanza della postazione di Gazzi era sulla corsia del tram per intervenire ad una chiamata di soccorso. Alla guida dell'auto una ragazza che, probabilmente messa in difficoltà dalla luce solare, non si è accorta della situazione ed è andata a sbattere. Lo scontro è stato quasi frontale, ma fortunatamente non ci sono feriti. La seat saliva dalla via Bonsignore, all'intersezione con la via Bonino.

Sul posto la sezione infortunistica della polizia municipale per i rilievi del caso e per disciplinare le operazioni di traffico che hanno registrato dei rallentamenti.