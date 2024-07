Messina, collegamenti nello Stretto: il paradosso delle coincidenze

Paradosso via mare, nei collegamenti nello Stretto tra Villa San Giovanni e il porto storico di Messina. Il mezzo veloce spesso attende il treno in arrivo in stazione e se questo ritarda, salpa diversi minuti dopo l'orario prefissato, venendo incontro alle esigenze di chi era a bordo del convoglio e deve imbarcarsi su monocarene o catamarani per raggiungere la Porta della Sicilia. Ma ecco a conseguente incongruenza, come segnalato da alcuni lettori alla Gazzetta del Sud. Chi invece è già sul mezzo veloce e non è quindi reduce da un viaggio a lunga percorrenza su rotaia, e deve prendere una coincidenza a Messina con altri mezzi di trasporto, resta "fregato". Cinque, dieci minuti o più di ritardo nell'ormeggio a Messina possono quindi risultare fatali. Succede per lo più con le corse effettuate da Blujet alle 7.15, 8.05 e 9 da Villa San Giovanni (con le ultime due in connessione con il Frecciarossa 9573 e l'Intercity Notte 795).