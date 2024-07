L'incidente mortale sulla Messina-Palermo: l'impatto devastante avvenuto sotto gli occhi di decine di automobilisti

Una giornata di sangue sulle strade del territorio milazzese quella di ieri. Oltre alla disgrazia che ha colpito la famiglia Scalzo, un’altra tragedia si è registrata sull’autostrada Palermo – Messina nei pressi dello svincolo di Milazzo. A perdere la vita un catanese di 47 anni del quale la Polstrada ha ritenuto opportuno al momento non fornire le generalità che viaggiava insieme ad un’altra persona, rimasta gravemente ferita, su una Mercedes classe B.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 14 sulla Palermo-Messina, nei pressi dell'area servizio di Olivarella. L’uomo – secondo quanto emerso dai primi accertamenti eseguiti dalla pattuglia – si trovava seduto sul sedile passeggero anteriore ed è rimasto incastrato nell’abitacolo dopo il violento impatto del mezzo contro il guard rail. Il conducente, anche lui residente nel capoluogo etneo è rimasto gravemente ferito e dopo essere stato soccorso sul posto ed intubato, è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina. Il mezzo del 118 è stato fatto atterrare direttamente sulla carreggiata autostradale che era stata precedentemente chiusa al traffico. Le condizioni dell’uomo restano abbastanza serie. Tutta da chiarire la dinamica dell’incidente che, comunque sembrerebbe autonomo. Secondo i primi accertamenti, la Mercedes, che viaggiava in direzione di marcia Palermo – Messina, superato lo svincolo di Barcellona, si sarebbe trovata davanti un notevole flusso di traffico. Durante una manovra di sorpasso, per causa poco chiare, l’auto avrebbe perso aderenza, finendo prima contro il new jersey che si trova alla sinistra e poi dopo essere rimbalzata più volte, ha fermato la sua corsa contro il guard rail di destra. Un impatto devastante avvenuto sotto gli occhi di decine di automobilisti che hanno arrestato i mezzi e chiesto l’intervento dei soccorritori, anche perché consapevoli dell’entità della tragedia. Ed effettivamente si è dovuto prendere atto del decesso del passeggero e della criticità delle condizioni del guidatore. Dopo qualche ora la polizia ha provveduto a riaprire la corsia di sorpasso in direzione Messina.