Isole Eolie, nuove regole sulle escursioni a Stromboli: ecco cosa cambia

Cambia la regolamentazione delle escursioni sullo Stromboli. Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, con apposita ordinanza, ha disposto che sarà possibile effettuare escursioni sul versante dell’abitato di Stromboli sino a quota 290 metri e sul versante di Ginostra sino a quota 130 metri. In entrambi i casi è obbligatorio avvalersi delle guide autorizzate.

Le escursioni sono consentite, in un numero massimo di 25 persone per gruppo, dalle 11 e fino alle 24. Escursioni libere sino a 100 metri sul versante strombolano e sino ai 90 metri sul versante ginostrese del vulcano. Confermato il divieto di avvicinarsi e/o sostare in prossimità delle spiagge nelle ore notturne, quando la visibilità è limitata per il rischio tsunami.